Zavádzate agilné riadenie projektov? Pozor na tieto chyby!

Agilné riadenie projektov je mantra, ktorú počúvam vo firmách už nejaký čas. Avšak dnes by som sumarizoval moje postrehy, prečo agilné riadenie projektov zatiaľ v mnohých firmách nefunguje.

Chyba číslo 1 – Autokratický a silne administratívny spôsob riadenia firmy. Agilné riadenie projektov nie je vhodné pre každú firmu. Ak je spôsob riadenia ľudí príliš štruktúrovaný a procesný, kde ľudia nemajú slobodu rozhodovania, fungovať to nebude. Pri zavádzaní tohto typu riadenia odporúčam začínať od vrchu – tak, aby top manažéri vedeli, že zmenu musia začať oni.

(Martin Zibrín)

Chyba číslo 2 - Nedôvera a nízka úroveň delegovania – táto chyba je úzko spätá s chybou číslo 1. Faktorom úspechu v „agilnom projektovom riadení“ je určite dôvera v ľudí. Uvedomenie, že práve vy máte tých správnych ľudí na správnom mieste.

Chyba číslo 3 – Nedostatočná, resp. uzatvorená komunikácia. To, čo v spoločnostiach veľmi často počúvam, je: „chýbajú nám informácie, komunikácia vo firme viazne“. Účinným spôsobom na podporu agilného projektového manažmentu je práve otvorenie komunikácie na horizontálnej, vertikálnej, ale aj medzistrediskovej úrovni. Najvhodnejším nástrojom na to sú moderované workshopy, ktoré podľa našich skúseností prinášajú firmám najrýchlejšie výsledky.

Chyba číslo 4 – Očakávanie zrýchlenia procesov – v prostredí agilného riadenia projektov by ste sa mali zamerať na to hlavné, teda rýchle dodanie hodnoty zákazníkovi – internému, či externému. Postupovať by ste mali práve bez pevných procesov a silných štruktúr k efektivite. V dnešnej dobe nie je možné, aby sme riadili projekt pre zákazníka v procesoch a celkový cieľ projektu chceli dodať až o tri roky. Toľko už zákazník nechce, ani nebude čakať. Prečo? Lebo konkurencia nespí a klient požaduje hodnotu. Lojalita zákazníka je veľmi ohraničená jeho potrebami a hlavne časovým tlakom, pod ktorým je aj on. Tlak je prenášaný na vás a ak nie ste schopní dodávať dielčie výsledky, ale odvolávate sa na dodanie hotového produktu, klient bude nakupovať inde. Bolo by naivné si myslieť, že ste jediný možný riešiteľ, alebo dodávateľ materiálu, produktu, či služby.

Chyba číslo 5 - Kopírovanie metodík „agilného projektového riadenia“ z iných firiem – dnes v dobe individualizácie predsa staviame na silných stránkach konkrétnej spoločnosti, konkrétneho spolupracovníka, čo vytvára unikátny obraz. Ak máte pracovné tímy takto zostavené, nebude vám vyhovovať riešenie prebrané od iných. Agilné projektové riadenie začína výberom tých správnych ľudí do vašej posádky - od odborných znalostí, cez tímové roly, až po osobnostné predpoklady. Nasleduje kontinuálne mentorovanie, kaučovanie a vzdelávanie zamestnancov. Kontinuálny proces pokračuje pravidelným rozvíjaním spolupracovníkov prostredníctvom hodnotiacich pohovorov. Tento proces popisuje aj Simon Sinek ako „Infinite game“.

Priamym návodom ako sa týchto piatich chýb vyvarovať je metóda Ver! Uč! Deleguj! Ďakuj!

Ide o konkrétne nástroje na to, aby ste vedeli, komu veriť, koho a ako učiť, čo delegovať a ako prejavovať vďačnosť. Preberáme na našich #spokojnyzivot workshopoch zameraných na „Leadership“, „Agilné projektové riadenie“, z časti aj na „Efektívnej firemnej komunikácii“, či tvorbe „Firemnej kultúry“. Tak vidíme sa u vás pri nastavovaní systému „Agilného projektového riadenia“ presne zameraného na vašu spoločnosť.

Dovidenia vaši Barbora a Martin