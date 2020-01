Sebadôvera ako kľúč od trezoru s našim potenciálom

Je na nás manažéroch, či dokážeme využívať a rozvíjať potenciál našich spolupracovníkov. Závisí od toho výkonnosť našej firmy. Pripomínam, že každý manažér má takých ľudí, akých si zaslúži.

Vaši ľudia sú vám učiteľmi a poukazujú na to, kde ste spravili chybu, čo ešte neviete, resp. na čo ste pri riadení ľudí zabudli. V psychológii manažmentu hovoríme o 4 potenciáloch - IQ - inteligenčný koeficient, EQ - emocionálna inteligencia, MQ - morálny a PQ - telesný potenciál.

Dnes vám dávame možnosť zamyslieť sa nad štyrmi nástrojmi. Sú zamerané na rozvoj sebadôvery a teda aj na odomykanie našich potenciálov.

(Martin Zibrín)

Sebadôvera závisí od výchovy, prostredia a mnohých ďalších faktorov. Čo však máme všetci rovnaké, že sebadôvera je prepojená s využívaním našich silných stránok, teda ako sa nám (nielen) v práci darí.

Prvým nástrojom na rozvoj sebadôvery je poznať Ikigáj vašich spolupracovníkov. Ikigáj som už popisoval v jednom z mojich predchádzajúcich článkov:

https://martinzibrin.blog.sme.sk/c/496003/silne-stranky-spokojnost-ikigai.html

ale v krátkosti zhrniem, o čo ide. Nechajte vašich spolupracovníkov robiť to:

a - čo ich baví

b - v čom sú dobrí

c - čo má zmysel pre neho, firmu a svet

d - čo ho uživí tak, aby nemusel hľadať inú prácu, brigády, fušky

Keď už máte spolupracovníka v Ikigáj, vašou ďalšou úlohou, a teda aj druhým nástrojom, je FLOW. Najprv by ste mali vašich ľudí do tohto stavu dostať a potom ich tam čo najdlhšie udržiavať. Do „flow“ sa vieme dostať len využívaním silných stránok. V praxi by ste mali na vašich spolupracovníkov delegovať len také úlohy, pri ktorých budú svoje silné stránky využívať. A ako rozpoznám, že moji spolupracovníci už nie sú vo svojom FLOW? Jednoducho:

prokrastinujú,

sťažujú sa,

tvária sa unudene a vyčerpane,

alebo sa jednoducho len tvária, že pracujú. Ak ste dobrý pozorovateľ, odhalíte to veľmi rýchlo. Ak nie, tak vás to radi naučíme na našom workshope - Neverbálna komunikácia na pracovisku. Pripomínam, že z FLOW môžu vašich ľudia "vypadnúť" len dvomi spôsobmi - delegujete na nich príliš náročné alebo príliš nudné úlohy.

Tretím nástrojom je vhodná forma spätnej väzby. Tie formy poznáme až 4, ale odporúčame len aktívnu, konštruktívnu spätnú väzbu, previazanú na rastové myslenie. Práve touto formou podporujete u svojich zamestnancov sebadôveru, ktorá je kľúčom k uzamknutým, alebo nevyužívaným potenciálom.

Štvrtým nástrojom by odomykanie potenciálov malo začať. Čo by to asi mohlo byť? No predsa váš skutočný a úprimný záujem o ľudí. Ľudia nie sú stroje. Bez skutočného a úprimného záujmu o ľudí ich potenciály neotvoríte. Jednoducho preto, lebo ich nebudete poznať. Je to ako nútiť delfína oberať orechy - teda dať ho do prostredia, ktoré mu nevyhovuje a poveriť ho úlohami, na ktoré nie je pripravený. Odporúčam teda:

spoznajte ľudí vo výberovom procese pomocou referencií

pýtajte sa na jeho tímové roly, hodnoty a silné stránky a premyslite (nakreslite) si, ako zapadne do vášho pracovného tímu

venujte novému človeku pozornosť a čas aj v adaptačnom procese - niekedy je lepšie vrátiť sa z kratšej cesty

robte hodnotiace pohovory, je to možnosť ako z vybraného diamantu vybrúsiť nádherný briliant

Vaši lektori Barbora a Martin