Prínos lektorov a konzultantov

Dobrý rodinný lekár vám vie pomôcť rýchlejšie a presnejšie. Pozná vašu anamnézu a rodinné choroby. Stanovenie diagnózy a odporúčaní je nastavené presne na prostredie a situáciu, v ktorej žijete. Takto je to aj s konzultantmi.

Presne takto je to aj s konzultantmi vo firmách. Na vzdelávaniach sa často stretávame s tým, že účastníci si vypočujú prednášku, prezentáciu, ale nástroje, ktoré si na vzdelávaniach vyskúšali, už nezavádzajú do praxe. Dôvodov je hneď niekoľko. Napríklad: vrátite sa do reality a zavalí vás rutina.. Najväčšou brzdou je ale fakt, že ste na zavádzanie nových nástrojov úplne sám. Je to teda o vašej proaktivite riešiť veci dlhodobo, alebo reaktivite , keď nás už niečo páli. Voľba je vždy na vás.

(Martin Zibrín)

Najväčším prínosom dobrého lektora a konzultanta v spoločnosti, kam chodí v určitých intervaloch, je kontrola. Poznáme to z našej praxe – systémy zavedieme, odkomunikujeme, ale na kontrolu dodržiavania už nemáme čas. Tu sa prejaví hodnota a úžitok dobrého konzultanta, lektora. Uvediem príklad z aktuálneho projektu, kde je hlavným cieľom nastaviť procesy. Začali sme oddelením, kde to podľa zadávateľa najviac škrípalo. Následné workshopy na ďalších oddeleniach sme realizovali tak, že sme vždy prizvali vedúceho, alebo zástupcu oddelenia, na ktorom sme pracovali naposledy. Prináša nám to tieto efekty:

Ukážeme pozitívnymi príkladmi ostatným, že sa to naozaj dá. Má to veľmi silný motivačný účinok pre ľudí, s ktorými sa vidíme po prvýkrát. Účastníci workshopov sa môžu presvedčiť, že sa čosi v ich spoločnosti zmení k lepšiemu a že ich snaha a námaha má význam. A to najdôležitejšie, že sa otvára komunikácia medzi oddeleniami. Ľudia vo firme získavajú „big picture“ o smerovaní spoločnosti ako celku. Ak sa na predchádzajúcom workshope na niečo zabudlo v nadväznosti na oddelenie s ktorým sa aktuálne pracuje, hneď sa to otvorene odkomunikuje a upraví tak, aby to malo prínos pre obe strany.

Je to teda o našej proaktivite riešiť veci dlhodobo, alebo reaktivite, keď nás už niečo páli. Voľba je vždy na vás. Náš prínos pre váš #spokojnyzivot je v tom, že nástroje, ktoré si spoločne vyskúšame, budete aj využívať a my ich z času na čas skontrolujeme a prehodnotíme. Mal by to byť kontinuálny proces neustáleho zlepšovania. Spoločnosti, ktorých sa dotýkame dlhodobo, vykazujú lepšie výsledky ako jednorázové premotivované vzplanutia. Ak ste to dočítali až sem, tak mi dovoľte konkrétny príklad, ktorý poznáte všetci – bratislavský závod VW.

Samozrejme to nie je len naša zásluha, ale sme radi, že môžeme prispievať nielen k zvyšovaniu efektivity firiem, ale aj k spokojnosti zamestnancov.

