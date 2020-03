Krízový stav ako výzva k akcii

Korona vírus COVID 19 je aktuálne najpoužívanejšie slovné spojenie. Úrady, školy, reštaurácie, hotely, ale už aj firmy zatvárajú. Čo teraz? Toto je ten správny čas na krátky oddych, ale určite aj na ďalšiu prípravu.

KTO, ak nie my, KEDY, ak nie teraz! (Michail Gorbačov)

ČO, ak nie VZDELÁVANIA!

Nevieme, koľko bude mimoriadny stav trvať. Ale jedno je isté už teraz, ekonomika spomaľuje. Čo bude nasledovať, keď sa nám podarí návrat do normálu? No predsa budeme dobiehať nastavené finančné ciele. Veď lízingy, úvery a splátky nepočkajú.

(Martin Zibrín)

Michail Gorbačov to povedal v ťažkej ekonomickej aj globálnej politickej kríze presne. Prečo o tom dnes píšem? To, čo aktuálne zažívame, by sme mali zobrať ako veľmi vážnu lekciu! Jeden riaditeľ mi pri zrušení naplánovaného workshopu napísal, že vzdelávanie nie je strategická činnosť, aby ňou ohrozil zdravie spolupracovníkov. Má pravdu. Išlo o softvérovú firmu, ktorej programátori môžu pracovať aj z domu.

Pre firmy, podniky služieb, ktoré sú na prítomnosť na pracovisku odkázané, je toto čas na vzdelávanie! Školy nariaďujú žiakom a študentom povinné čítanie, posielajú úlohy mailom, pripravuje sa pre nich TV vysielanie. Firmy môžu teda spraviť to isté!

Ako na to?

Pripravili sme pre vás sériu hard skills vzdelávaní rozdelených do 2 hodinových blokov. Online vzdelávania budú prebiehať s možnosťou chatu vašich otázok a aj následnými konzultáciami. Vzdelávania na mieru budeme robiť formou videokonferencií, takže interaktívne otázky, cvičenia a prípadové štúdie budeme realizovať ako na prezenčných vzdelávaniach.

Platíte vašim spolupracovníkom aj v ťažkých časoch, tak nech z toho niečo máte. Aj vy a samozrejme aj oni.

Vaši lektori Barbora a Martin Zibrín